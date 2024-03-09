لم يستحق الخسارة.. مورينيو يعلق على فوز الأهلي في نهائي كأس مصر

أكد مدرب ريال مدريد وتشيلسي وروما السابق، البرتغالي جوزيه مورينيو، أن فريق الزمالك المصري كان لم يكن يستحق الخسارة أمام الأهلي 0-2 في نهائي كأس مصر الذي أقيم في السعودية، لكنه شدد في نفس الوقت على أن الفارس الأحمر عرف كيف يخطف الفوز في اللحظات الحاسمة.

وقال المدرب البرتغالي الذي تواجد في ملعب المباراة في العاصمة السعودية الرياض، خلال تحليله للقاء: "من الصعب الحديث عن عدالة النتيجة، حيث أن الفرق الكبيرة لديها شيء سحري واستثنائي، هناك من يطلق عليه الحظ أو الخبرة، الفرق الكبيرة عندما تصل للحظات الحاسمة تخرج بالانتصار، والأهلي لم يجازف كثيرا، كما أن الزمالك لعب مباراة كبيرة، ونافس بكل قوة حتى النهاية".

ونجح الأهلي في خطف الفوز من الزمالك في المباراة النهائية لكأس مصر رغم أفضلية الزمالك طوال المباراة، إلا أن الأهلي نجح في حسم المباراة بأخر 10 دقائق من المباراة ليتوج باللقب.

وأضاف مورينيو: "الزمالك لعب مباراة كبيرة وقدم أداء جيدا وكان هناك تنافس قوي، سيعودون وهم في حالة حزن، لكن عليهم أن يفتخروا بما قدموه، الأهلي كسب لقبا إضافيا إلى سجله التاريخي العظيم، في أمسية كبيرة للكرة المصرية".

وأكد المدرب البرتغالي أن الفارس الأبيض لم يكن يستحق الخسارة وقال: "الزمالك لا يستحق الخسارة من وجهة نظري، ومن الصعب علي أن أحدد من يستحق الفوز، ولكن من يسجل هو الذي يفوز".