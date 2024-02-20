كريسيتانو رونالدو وكريم بنزيما في مهمة جديدة بدوري أبطال آسيا

يستضيف النصر السعودي مواطنه الفيحاء الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وسيكون متسلّحاً بفوزه ذهاباً 1-0 وبعودته القوية هذا العام بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما يأمل الاتحاد السعودي أيضاً أن يقوده الفرنسي العائد كريم بنزيما في التغلّب على نافباخور الأوزبكي الخميس.

في اللقاء الأول يسعى النصر إلى مواصلة الطريق نحو النهائي باحثاً عن لقبه الأوّل، إذ يُعدّ نهائي 1995 الذي خسره أمام إيلهوا تشونما الكوري الجنوبي (0-1) أفضل نتيجة لفريق العاصمة الرياض، وكان لقاء الذهاب مع الفيحاء الذي أقيم على ملعبه قد حسمه النصر بهدفٍ دون رد سجّله رونالدو الذي ساهم أيضاً بالفوز الأخير على الفتح 2-1 في الدوري بتسجيله الهدف الأوّل.

ويغيب عن صفوف "العالمي" الرباعي عبد الرحمن غريب، الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، راغد النجار وسلطان الغنام بسبب الإصابة، وهو ما وضع المدرب البرتغالي لويس كاسترو في ورطة قبل مواجهة الفيحاء، وبالأخص في مركز حراسة المرمى.

ويتمتّع النصر بتفوّق تاريخيّ على الفيحاء، إذ فاز عليه 7 مرات في 12 مباراة جمعتهما، كما تعادلا 4 مرات ولم يخسر أمامه سوى في مباراةٍ واحدة.

وفي المباراة الثانية يستضيف الاتحاد السعودي فريق نافباخور الأوزبكي الخميس وهو يأمل أن يقوده الفرنسي العائد بنزيما إلى الفوز بعد التعادل السلبيّ ذهاباً.

وشهدت مباراة الاتحاد الأخيرة أمام الرياض في الدوري المحلي، عودة بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني السابق، بعد غياب قرابة شهرين، حيث كان آخر ظهور له في أواخر ديسمبر الماضي خلال الخسارة التي مُني بها الاتحاد أمام النصر 2-5.

ويُعاني "العميد" من بعض الغيابات إذ تعرض فواز الصقور للإصابة في المباراة أمام الرياض، كما يغيب مدالله العليان، وسيخضع الثنائي لفحص طبي، وذلك من أجل تحديد موقفهما من المشاركة في المباريات المقبلة.

كما يغيب المدافع الإيطالي لويز فيليبي بقرارٍ من غاياردو الذي أكّد أن اللاعب يحتاج إلى أسبوعين من أجل العودة للمشاركة مع الفريق بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة.