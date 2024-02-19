عموتة يعلن موعد الرحيل عن منتخب الأردن.. ويكشف الأسباب!

أعلن المغربي الحسين عموتة مدرب منتخب الأردن عن موعد رحيله عن "النشامى" على الرغم من الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى المباراة النهائية لكأس آسيا التي اختتمت أخيراً في الدوحة وتوج بلقبها المنتخب القطري بعد الفوز 3-1.

وقال عموتة في تصريحات للقناة "الثانية" المغربية: "بدأت مناقشة الرحيل عن تدريب منتخب الأردن، لكن لن أرحل الآن، وإنما بعد ثلاثة أو أربعة أشهر لأن عقدي لا زال ساريا".

وفيما إذا كان قد تلقى عروضاً مغرية دفعته لاتخاذ قرار الرحيل عن المنتخب الأردني قريباً، قال عموتة: "أواجه بعض الظروف الصعبة التي تتطلب تواجدي مع عائلتي في المغرب".

وأوضح: "أتوصل بأي عرض من أي فريق أو منتخب بعد كأس آسيا، وأنا أحترم العقد الذي يربطني بالاتحاد الأردني، وهو ما زال ساري المفعول. كل ما هناك أنني قد أغادر منتخب الأردن، بحسب ظروف عائلتي".

وكان عموتة قد تعرض إلى انتقادات من الإعالم الأردني قبل البطولة للنتائج السلبية في تصفيات كأس العالم وكذلك المباريات الودية التي سبقت كأس آسيا إلا أنه عوض كل ذلك بنتائج مبهرة ومشاركة تاريخية وإنجاز غير مسبوق في البطولة القارية التي دخل من خلالها قلوب الأردنيين وحظي بعدها بدعم اتحاد الكرة والجماهير والإعلام الأردني الذي يطالب باستمراره في منصبه للبناء على الإنجاز التاريخي الذي تحقق.