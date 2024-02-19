الهلال يغرد في صدارة الدوري السعودي والنصر يحاول والبطل يستعيد بنزيما

استعاد الهلال فارق النقاط السبع عن غريمه النصر في صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بفوزه على الرائد 3-1 في ختام مباريات المرحلة العشرين التي شهدت عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الى صفوف الاتحاد بعد غياب استمر طويلا.

وفي المباراة الاولى سجل أهداف الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش بالدقيقتين 3 و29، والسنغالي خاليدو كوليبالي بالدقيقة 52. وقلص النتيجة لفريق الرائد لاعبه الجزائري أمير سعيود بالدقيقة 90+6، ليرفع الهلال رصيده بعد الفوز الى 56 نقطة في الصدارة بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف في حين توقف رصيد الرائد عند 19 نقطة في المركز 14.

ورفع ميتروفيتش رصيده التهديفي الى 19 هدفا ليحافظ على فارق الهدفين بينه وبين مهاجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ 21 هدفا.

وفي المباراة الثانية تغلب الاتحاد على ضيفه الرياض 2-0 في مباراة شهدت عودة الفرنسي بنزيما الى صفوف الاتحاد بعد استبعاده عن مباراة فريقه ضد نافباخور الاوزبكي في دوري ابطال آسيا منتصف الاسبوع لعدم جهوزيته البدنية الكاملة.

ولم يشارك صاحب الكرة الذهبية عام 2022 في معسكر فريقه في الامارات خلال الفترة الاعدادية خلال فترة توقف الدوري بسبب اقامة كاس اسيا ومشاركة المنتخب السعودي فيها.

وخاض مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق هذا الموسم 16 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وساهم في صناعة 4ـ لكن ابن الـ 36 عامًا واجه انتقادات كبيرة بسبب ادائه مع ناديه الجديد الذي يرتبط معه بعقد حتى العام 2026، وطلب المهاجم الذي يشعر بـ"الضغط" في نادي الاتحاد الرحيل "مؤقتا" عن النادي الذي عرض عليه اعارته لفريق آخر في الدوري السعودي، حسب ما علمت وكالة فرانس برس في نهاية يناير الماضي من مصدر مقرب من النادي.

وبالعودة الى مجريات المباراة، فقد سجل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله هدفي الاتحاد في الدقيقتين 12 و90+7). الفوز رفع رصيد الاتحاد للنقطة 34 في المركز الخامس بفارق نقطة عن التعاون الرابع في حين توقف رصيد فريق الرياض عند النقطة 19 في المركز 15.