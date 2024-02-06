حقق انتصاره الثالث مع دي روسي.. روما يبدع بعد إقالة مورينيو

حقق روما فوزه الثالث توالياً منذ تسلم نجمه السابق دانييلي دي روسي زمام الامور الفنية بعد اقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وجاء على حساب ضيفه كالياري 4-0 الإثنين في ختام المرحلة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية روما كل من لورنتسو بيليغريني (2) والأرجنتيني باولو ديبالا (23 و51 من ركلة جزاء) والبديل الهولندي دين هيسون (59).

وكان نادي العاصمة أقال مورينيو الشهر الماضي عقب الخسارة أمام ميلان 1-3 في المرحلة 20، وعيّن دي روسي بدلا منه على الرغم من أن تجربته التدريبية تقتصر على فريق سبال من الدرجة الثانية.

وتقدم روما الفائز على فيرونا وساليرنيتانا بالنتيجة ذاتها 2-1 في المرحلتين الماضيتين مذ تسلم دي روسي مهامه، للمركز الخامس برصيد 38 نقطة، متأخراً بفارق نقطة عن أتالانتا صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتحضّر روما بأفضل طريقة ممكنة لمواجهته المرتقبة أمام إنتر المتصدر السبت في قمة مباريات المرحلة المقبلة، في الاختبار الاول الحقيقي لدي روسي.

وتجمد رصيد كالياري الذي مُني بهزيمته الثالثة عشرة هذا الموسم عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.

افتتح قائد روما بيليغريني التسجيل بعد دقيقتين من صافرة البداية من ركلة ركنية، قبل أن يمرر كرة الهدف الثاني لديبالا.

وألغى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" هدفا لمهاجم روما البلجيكي روميلو لوكاكو بداعي التسلل، قبل أن يحول مجدداً دون احتساب ركلة جزاء لكالياري.

وحصل روما على ركلة جزاء بسبب لمسة يد داخل المنطقة بعد 5 دقائق من صافرة بداية الشوط الثاني، سددها بنجاح ديبالا في ثامن أهدافه في الدوري هذا الموسم.

واختتم المدافع هيسون ابن الـ 18 ربيعا المهرجان التهديفي لروما برأسية من ركلة ركنية.