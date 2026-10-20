مورينيو: ريال مدريد لا يستهدف حالياً الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا

أكد مدرب ريال مدريد الإسباني جوزيه مورينيو أن فريقه يتعامل بشكل تدريجي في مشواره بدوري أبطال أوروبا وسط مساعيه لمواصلة الصحوة وذلك قبل استضافة لايبزج الألماني.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء: "ريال مدريد لا يستهدف حالياً الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بل التأهل للمرحلة القادمة".

وشدد مورينيو، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا" على أن تركيزه حالياً ينصب على مواصلة سلسلة الانتصارات وذلك مع اقتراب مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة أوائل الأسبوع المقبل.

فاز الريال على روما الإيطالي بنتيجة 4 / 2 ثم حقق انتصاراً عريضاً على إشبيلية بنتيجة 4 / 1 على أرضية سانتياغو برنابيو في الدوري الإسباني.

وأضاف المدرب البرتغالي "بتجميع عدد كاف من النقاط بإمكاننا التطلع لهدفنا القادم، وهو تجنب الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية".

أوضح "سنركز في كل خطوة على حدة لإنهاء مرحلة الدوري ضمن أول 12 نادياً، وبعدها سنبذل أقصى جهد للفوز باللقب".

وأكد مورينيو العائد لولاية ثانية مع ريال مدريد بعد 13 عاماً: "الفريق حالياً بعيد عن المستوى المأمول، لقد مرت ثلاثة أشهر فقط على عودتي، ومن المستحيل الوصول إلى ما أريده في هذه المدة".

وواصل: "أدرك أن سقف التوقعات مرتفع للغاية، ولكن لابد ألا نغفل أن أمامنا الكثير لنقوم به".

وقال: "لست مدرباً عنيداً، بل أسعى دائماً لتحليل كل شيء للوصول إلى أفضل طريقة ممكنة".