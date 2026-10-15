46 هدفاً في ليلة واحدة.. دوري أبطال أوروبا يحطم رقمه القياسي التاريخي

شهدت مباريات مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا غزارة تهديفية غير مسبوقة، بعدما سُجل 46 هدفاً في 9 مباريات، لتحطم رقماً قياسياً في عدد الأهداف المسجلة خلال ليلة واحدة بالبطولة القارية.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن الشباك اهتزت 46 مرة خلال المباريات التسع، بمعدل يزيد على 5 أهداف في المباراة الواحدة، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في 21 أكتوبر من العام الماضي بفارق 3 أهداف.

وعلّقت الصحيفة على هذا الإنجاز بالقول إن سهرة 14 أكتوبر 2026 ستظل خالدة في تاريخ دوري الأبطال، باعتبارها الليلة الأكثر غزارة في الأهداف.

وعاش عشاق كرة القدم الأوروبية ليلة حافلة بالإثارة، بداية من التقلبات التي شهدتها مواجهة ليفربول ولاسك لينز، مروراً بالعودة المثيرة لريال مدريد أمام روما، وصولاً إلى تفوق باريس سان جيرمان، حامل لقب النسختين الأخيرتين، على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد.

ولم تنتهِ أي من المباريات التسع بالتعادل السلبي، فيما عجزت 3 فرق فقط عن هز الشباك، وهي فنربخشة التركي وبوروسيا دورتموند الألماني وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.