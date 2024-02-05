فريق عراقي يتعاقد مع أكثر اللاعبين المصريين إثارة للأزمات

أعلن نادي الكرخ العراقي عن تعاقده بشكل رسمي من المصري صالح جمعه، وذلك بعدما رحل عن صفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بناء على طلب هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرخ الذي طلب التعاقد مع جمعة، حيث سبق له وأن أشرف على تدريبه عندما كان مدربًا لفريق سيراميكا كليوباترا.

ونشر حساب الكرخ الرسمي بيانًا رسميًا أكد من خلاله التعاقد مع جمعه وجاء بالبيان: “تعاقدت الهيئة الادارية لنادي الكرخ مع لاعب الأهلي المصري بكرة القدم والإسماعيلي والمنتخب المصري صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الجاري، فيما وصلت بطاقته الدولية اليوم الإثنين الموافق الخامس من شباط 2024".

وأضاف: “ومن المؤمل أن يصل اللاعب إلى بغداد خلال الايام القليلة المقبلة بعد إتمام الإجراءات الخاصة بالدخول إلى الأراضي العراقية”.

واختتم البيان: “يذكر أن صالح جمعة هو لاعب وسط المنتخب المصري الأول لكرة القدم، والنادي الأهلي المصري، وبدأ مسيرته الكروية عام 2010 في فريق “إنبي” المصري، وفي عام 2013 تم إعارته إلى نادي “ناسيونال ماديرا” البرتغالي، ثم انتقل إلى النادي “الأهلي المصري” عام 2015، وخلال 2018 تم إعارته إلى نادي “الفيصلي” السعودي، ولعب اخيراً للإسماعيلي المصري".

ويمتد تعاقد صالح جمعة مع فريقه الجديد لنهاية الموسم الحالي 2023/2024، وقد يتم التجديد لموسم آخر بالاتفاق بين الطرفين، ويذكر أن فريق الكرخ المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن صاحب المركز الثامن عشر الذي يصارع على الهبوط.

ومن المعروف عن اللاعب المصري أنها دائما ما يتسبب في الأزمات ومنها مؤخراً، توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، عقب تغيبه عن معسكر الفريق قبل مباراته في كأس مصر أمام فريق النجوم، وتلك الأزمة ليست هي الأولى من نوعها، حيث فرض حمزة الجمل المدير الفني للفريق عدة عقوبات منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق على صالح جمعة، والتي وصلت حتى الآن بمجموعها 75 ألف جنيه.

حيث كانت العقوبة الأولى فرض 5 ألف جنيه على اللاعب بسبب تغيبه عن تدريبات الفريق عقب عيد الفطر المبارك، والثانية بغرامة قدرها 20 ألف جنيه بسبب تغيبه عن التدريبات أيضاً بدون إذن مسبق. ولم يسلم اللاعب من العقوبات خلال تولي أحمد حسام ميدو تدريب الفريق قبل تولي الجمل، حيث كانت عقوبات ميدو الأقوى ضد اللاعب. وكان ميدو قد قام بتوقيع عقوبة مالية على اللاعب قدرها 100 ألف جنيه، بعدما بدر منه خلال مباراة الفريق أمام الزمالك في الدور الأول من بطولة الدوري، حيث عبر اللاعب عن غضبه خلال تغييره في الشوط الثاني، ورفض مصافحة زميله عبد الرحمن مجدي خلال التغيير، ليتم تحويله أيضاً للتحقيق.

وعقب إجراء التحقيقات مع اللاعب خرج ميدو بتصريحات أن النادي الإسماعيلي يعرض صالح جمعة للبيع لأنه لاعب غير ملتزم. ويُعد سجل صالح جمعة ملئ بالأزمات منذ تواجده في النادي الأهلي، والتي من خلالها قام مسؤولي النادي الأحمر بالاستغناء عن اللاعب مجاناً. وحتى مع انتقاله إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا، لم يلتزم اللاعب في معظم الأوقات، لذلك كان مصيره أيضاً الخروج من النادي بعد فسخ عقده.