"فيفا" يوافق على انتقال الجزائري بن رحمة إلى ليون

أعلن نادي ليون صاحب المركز السادس عشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم الجمعة تعاقده رسميا مع المهاجم الجزائري سعيد بن رحمة قادما من وست هام الانجليزي على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم.

وجاء التعاقد مع بن رحمة بعدما تقدم النادي الفرنسي باستئناف لدى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" عقب فشل عملية الانتقال مساء الخميس مع اغلاق سوق الانتقالات الشتوي للدوري الفرنسي.

ووقع الدولي الجزائري البالغ من العمر 28 عامًا (25 مباراة دولية، هدف واحد) على سبيل الإعارة مقابل 5.1 مليون يورو حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء في نهاية الموسم بقيمة 14.4 مليون يورو، مع تخصيص نسبة أرباح تصل الى 10 في المئة في حال اي عملية بيع مستقبلية.

وخضع اللاعب للفحص الطبي الخميس تمهيدا للانضمام الى تمارين الفريق.

وقال ليون في بيان "يسرّ أولمبيك ليون انضمام سعيد بن رحمة، اللاعب صاحب الخبرة الذي خاض حوالي 350 مباراة على أعلى مستوى".

وكان انضمام اللاعب بشكل رسمي تعثر غداة انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، وحمَّل النادي الفرنسي المسؤولية الى النادي الانكليزي، مؤكدا انه "أدخل كافة البيانات الإدارية المطلوبة على المنصة المخصصة من قبل الفيفا".

ودعّم ليون المتعثر هذا الموسم صفوفه خلال الفترة الشتوية بالبرازيليين أدريلسون وحارس المرمى لوكاس بيري القادمين من بوتافوغو، إضافة الى لاعبَي لا غانتواز البلجيكي مالك فوفانا والنيجيري غيفت أوربان، ولاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش من رين، ولاعب الوسط الدفاعي البلجيكي أوريل مانغالا من نوتنغهام فوريست الانكليزي.

ويحتل ليون بطل فرنسا سبع مرات المركز السادس عشر في الترتيب وسيلتقي في مباراته المقبلة مرسيليا الاحد.