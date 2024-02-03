أندية إنجلترا تنفق 127 مليون دولار في الانتقالات الشتوية

أسدل الستار أول من أمس على فترة الانتقالات الشتوية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شهدت إنفاق أندية المسابقة 127 مليون دولار من أجل التعاقد مع لاعبين جدد، في واحدة من أهدأ فترات الانتقالات بالمسابقة في عصرها الحديث.

ووفقاً لتقديرات شركة «ديلويت» العالمية، فإن تلك المبالغ تقل كثيراً عن النفقات التي تكبدتها في يناير من العام الماضي، والتي تعدت بقليل المليار دولار، لجلب صفقات جديدة.

كما يقل هذا المبلغ كثيراً عن متوسط نفقات أندية البطولة في الانتقالات الشتوية، والذي يزيد قليلاً عن 400 مليون دولار منذ موسم 2017، حينما قفزت قيمة حقوق البث التلفزيوني المحلي للمرة الأولى إلى أكثر من 6.5 مليارات دولار في دورة مدتها ثلاث سنوات. وكان من أبرز الانتقالات تعاقد توتنهام مع الروماني رادو دراغوسين، وكذلك مان سيتي مع الشاب الأرجنتيني إتشيفيري.