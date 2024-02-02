ميسي ورونالدو يخذلان الجماهير السعودية.. "المهزلة الأخيرة"

خذل البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي الجماهير السعودية بعدما غاب الأول فيما لعب الثاني سبعة دقائق أخيرة في مباراة "الرقصة الأخيرة" التي نظمتها السعودية بين النصر وانتر ميامي لتكون آخر لقاء يجمع النجمين العالميين الخميس ضمن كأس موسم الرياض 2024.

المفارقة العجيبة أن إنتر ميامي الأمريكي خسر المباراة بنتيجة محرجة 0-6 وسط انتقادات عالمية من الصحف العالمية التي وصفت المباراة بأنها "المهزلة الأخيرة".

وتحت عنوان "المهزلة الأخيرة" كتب موقع "فوتبول ترانسفير": "رونالدو غاب عن المباراة لمعاناته من إصابة عضلية، وميسي جلس جلس على مقاعد البدلاء قبل مشاركته في الدقائق السبعة الأخيرة، لمعاناته أيضا من بعض الإنزعاجات، وعدم رغبة مدربه بالمجازفة به.. ليست الرقصة الأخيرة إنما المهزلة الأخيرة"، خصوصاً أن المباراة انتهت بخسارة كارثية لإنتر ميامي الذي يضم الأوروغوياني لويس سواريز والإسباني جوردي ألبا ومواطنه بوسكيتس وغيرهم من النجوم العالميين.