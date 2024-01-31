البحرين تودع كأس آسيا من دور الـ16 بعد الخسارة من اليابان

ودع منتخب البحرين بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر من دور الستة عشر بعد خسارته 3-1 أمام اليابان اليوم الأربعاء في المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة.

وانضم منتخب اليابان لركب المتأهلين إلى دور الثمانية وينتظر التعرف على منافسه بين الفائز من مواجهة سوريا وإيران التي تقام مساء الأربعاء.

وكان خوان أنطونيو بيتزي مدرب البحرين يتطلع إلى مداواة جراحه بعد أن خسر أمام اليابان في الدور ذاته حين كان مدربا لمنتخب السعودية في نسخة 2019 لكن فريق المدرب هاجيمي مورياسو قدم أداء رائعا ولم يشعر بالقلق من المنتخب الخليجي إلا فيما ندر.

وتقدم ريتسو دوان بالهدف الأول في الدقيقة 31 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وعزز تاكيفوسا كوبو النتيجة بعد أربع دقائق من نهاية الاستراحة بهدف أثار بعض الجدل قبل احتسابه.

وقلصت البحرين الفارق في الدقيقة 64 من هدف ذاتي سجله حارس اليابان زيون سوزوكي بالخطأ في مرماه بعد خطأ مشترك مع المهاجم أياسي أويدا الذي صحح الخطأ واستعاد فارق الهدفين بعد ثماني دقائق بمهارة عالية.

وفرض المنتخب الياباني أفضليته منذ بداية المباراة إذ سيطر على اللعب وهدد مرمى البحرين مبكرا وتحديدا في الدقيقة التاسعة بكرة رأسية من أياسي أويدا لكن إبراهيم لطف الله أبعدها إلى ركنية لم تستغل.

وحاول منتخب البحرين الحد من خطورة اليابان عبر الكثافة العددية في خط الوسط والدفاع، وتمكن إلى حد ما من السيطرة على الهجوم الياباني في الدقائق الأولى.

تقدمت اليابان بالهدف الأول في الدقيقة 31 بعد تسديدة من سيا مايكوما ارتدت من القائم إلى منطقة الجزاء لتصل الكرة إلى ريتسو دوان غير المراقب الذي وضعها بسهولة في الشباك.

وكاد كو إيتاكورا أن يعزز تقدم اليابان في الدقيقة 47 بعد ركلة حرة مباشرة من منتصف الملعب نُفذت إلى داخل منطقة البحرين، ليقابلها المدافع بضربة رأس من مسافة قريبة لكن خرجت بجوار القائم.

وعزز تاكيفوسا كوبو تقدم اليابان في الدقيقة 49 بعد أن استلم كرة داخل منطقة الجزاء إثر محاولة تشتيت من المدافع هزاع علي لتصل الكرة إلى الجناح الياباني المنفرد بالمرمى ليضع الكرة في الشباك.

واحتسب الحكم الكويتي أحمد العلي الهدف بعد مراجعة اللعبة عبر تقنية الفيديو وذلك إثر احتساب تسلل في البداية على كوبو قبل تعديل القرار.

وأبلغ عبد الله يوسف مهاجم البحرين شبكة (بي.إن سبورتس) القطرية بعد المباراة "نتعلم من مثل هذه المباريات، منتخب اليابان كبير وتعلمنا من هذه المباراة الكبيرة.

"المدرب معنا منذ ستة أشهر فقط ونحاول التأقلم على أسلوبه والتعلم منه، المباريات الكبيرة هي التي تعلمك وإن شاء الله القادم أفضل".

وتسبب سيد باقر في تقليص الفارق في الدقيقة 64 بعد ركلة ركنية قابلها المدافع البحريني بضربة رأس قوية حاول حارس المرمى التصدي لها مع تدخل من أياسي أويدا الذي لمس الكرة برأسه قبل محاولة أخيرة من الحارس للإمساك بالكرة لكنها دخلت إلى الشباك ليحتسب هدفا ذاتيا على الحارس الياباني.

وصحح أويدا الخطأ الذي ارتكبه بعد ثماني دقائق ليستعيد منتخب اليابان فارق الهدفين، بعد أن استلم الكرة خارج منطقة الجزاء وراوغ أكثر من مدافع دفعة واحدة وتقدم داخل المنطقة وسدد بقوة من زاوية ضيقة بين ساقي الحارس إبراهيم لطف الله إلى الشباك.

وأنقذ لطف الله مرمى البحرين من تلقي الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد انفراد من تاكوما أسانو الذي تقدم داخل المنطقة وسدد أرضية تصدى لها الحارس ببراعة وأبعدها الدفاع.