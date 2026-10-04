بأداء واثق وتكتيك ناضج.. «الأبيض الإماراتي» إلى نهائي «خليجي 27»

تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى امباراة النهائية من بطولة «خليجي 27» لكرة القدم، بتغلبه على نظيره العماني 1-0، اليوم السبت، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ليضرب موعداً مع المنتخب السعودي الثلاثاء المقبل (الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات)، بعدما كان «الأخضر» قد هزم منتخب قطر بركلات الترجيح 3-2 (الوقت الأصلي والإضافي 0-0).

ويدين «الأبيض»، بانتصاره إلى المهاجم عثمان كامارا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد، والثقة العالية والتكتيك المثالي من المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، الساعي لتتويج الكرة الإماراتية بلقبها الخليجي الثالث بعد عامي 2007 و2013.

وبدأت المباراة بحذر من المنتخبين، قبل أن تميل الأفضلية تدريجياً لمصلحة «الأبيض»، الذي ظهرت خطورته الهجومية مبكراً، عندما أطلق لوان بيريرا تسديدة في الدقيقة الثامنة، تصدى لها الحارس العماني إبراهيم المخيني.

ولم يتأخر المنتخب الوطني في ترجمة أفضليته إلى هدف، بعدما أرسل كوليبالي كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها عثمان كامارا وحولها برأسه إلى الشباك، مانحاً «الأبيض» التقدم (22).

وكاد المنتخب العماني أن يدرك هدف التعادل سريعاً، إلا أن المدافع لوكاس بيمينتا تدخل في الوقت المناسب وأبعد تسديدة أمجد الحارثي قبل أن تتجاوز خط المرمى، قبل أن يتصدى خالد عيسى لتسديدة عصام الصبحي في المحاولة التالية.

وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب العماني ضغطه عبر الأطراف بحثاً عن إدراك التعادل، في الوقت الذي اعتمد فيه «الأبيض» على التنظيم الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وحصل الأبيض على فرصة تعزيز تقدمه من ركلة جزاء (56)، إلا أن نيكولاس خيمينيز أهدرها بعدما تصدى لها إبراهيم المخيني.

واشتدت المحاولات العمانية في الدقائق التالية، وسط تراجع نسبي للمنتخب الوطني للحفاظ على تقدمه، إلا أن دفاع «الأبيض» تعامل مع الكرات العمانية بنجاح، فيما واصل خالد عيسى تألقه في حماية مرماه.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، اندفع المنتخب العماني بكل ثقله الهجومي بحثاً عن التعادل، لكن المنتخب الوطني صمد أمام الضغط، وحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.