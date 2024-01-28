الصدمات تتوالى على "البلوغرانا".. تشافي يعلن الرحيل عن برشلونة

أعلن مدرب نادي برشلونة، تشافي هرنانديز، أنه سيترك منصبه، وذلك عقب الهزيمة أمام ضيفه فياريال 3-5، في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

قال تشافي الذي ينتهي عقده مع النادي الكاتالوني عام 2025 في مؤتمر صحافي عقب المباراة: "في 30 يونيو سأترك النادي، قرار اتخذته مع الرئيس خوان لابورتا ومع الجهاز الفني".

وأضاف: "النادي بحاجة إلى تغيير في الديناميكية.. نحن نلعب مع الكثير من التوتر، أفضل شيء هو الرحيل".

وتابع: "في الأشهر المتبقية، يمكننا تقديم موسم جيد، هذه هي الرسالة التي أود أن أقدمها، مع راحة البال عند اتخاذ هذا القرار ومع التفكير السليم في النادي أكثر من نفسي".

وأكمل: "أعتقد أن هذا القرار يخفف الوضع، لقد تم القيام بعمل جيد للغاية، ولكن أعتقد أن مشروعي يجب أن يستمر حتى 30 يونيو فقط".