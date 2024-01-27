حسام حسن يعود للتدريب من بوابة مودرن فيوتشر

قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر المصري تعيين حسام حسن مديراً فنياً للفريق، وإبراهيم حسن مديراً للكرة.

وذكر المركز الإعلامي للنادي، أنه تم إتمام التعاقد بين الطرفين عقب جلسة تم خلالها الإتفاق على سياسة وأهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.

قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر المصري تعيين حسام حسن مديراً فنياً للفريق، وإبراهيم حسن مديراً للكرة.

وذكر المركز الإعلامي للنادي، أنه تم إتمام التعاقد بين الطرفين عقب جلسة تم خلالها الإتفاق على سياسة وأهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.