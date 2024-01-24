مشكلة صحية" لرونالدو تلغي مباراتي النصر السعودي في الصين"

خسر مشجعو كرة القدم في الصين فرصةً نادرةً لمشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يلعب على أرضهم، بعدما أعلن المنظّمون الثلاثاء أن مهاجم النصر السعودي يعاني من "مشكلة صحية" غير مُحدّدة، أدّت إلى تأجيل المباراتين الوديتين.

وكان من المقرّر إجراء مباراتين بين النصر في جنوب مدينة شينجن أمام شنغهاي شينخوا وجيجيانغ أف سي في 24 و28 كانون الثاني/يناير الحالي.

وقال رونالدو الثلاثاء في مؤتمرٍ صحافي اعتذر خلاله من الجمهور الصيني "بالنسبة لي، اليوم هو يومٌ حزين".

وأضاف "في كرة القدم، لا يُمكنك التحكّم ببعض الأمور، وكما تعلمون لقد مارست كرة القدم لـ23 عاماً... للأسف، لديّ بعض المشاكل".

وأعلن النصر تأجيل مباراتيه في بيانٍ على "أكس" قال فيه "يُحزننا أن نُعلن أنه لسوء الحظ، ولأسباب خارجة عن سيطرة النصر، تم تأجيل الحدث المكوّن من مباراتين مقررتين يومي 24 و28 يناير (كانون الثاني) إلى موعد يتم تحديده لاحقاً".

وأضاف "لقد جئنا إلى هنا في شينجن مع الكثير من الاحترام لمشجعي كرة القدم الصينيين وتحديداً لمشجعي نادي النصر وقائده كريستيانو رونالدو".

وقال متحدّث باسم "جولة الصين" المنِظّمة في المؤتمر الصحافي إن التأجيل المفاجئ جاء بسبب "مشكلة صحية" تخصّ رونالدو، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ونفدت جميع التذاكر بعد ساعات معدودة على طرحها في الثالث من الشهر الحالي.

ووفقاً لوسائل الإعلام الصينية، بيعت التذاكر الأغلى ثمناً بعد "ثوانٍ معدودة" على طرحها.

وأكّد المنظّمون للجمهور أنهم سيفتحون "قناة استرداد غير مشروطة في أقرب وقت ممكن" للذين اشتروا التذاكر.

وبعد نحو ساعةٍ على الإعلان، كان "هاشتاغ" (وسم) خاص باعتذار النجم البرتغالي الموضوع الأكثر تداولاً حول كرة القدم الصينية على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو"، حيث وصل إلى أكثر من 19 مليون مشاهدة.

وقال رونالدو "أنا آتي إلى الصين منذ 2003، 2004، لذلك أشعر أنني في المنزل هنا، أشعر أن هذا منزلي الثاني..."، مضيفاً "أحبّ هذا البلد، أحبّ أن أتواجد هنا، أحبّ أن أكون معكم وأريد أن ألعب لكم".

وأردف "لم نلغِ (المباراتين)... نريد أن نعود إلى هنا، إلى بلدكم".