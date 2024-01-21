أهلي بنغازي الليبي يصدم سلا المغربي في «سلة دبي»

واصل فريق أهلي بنغازي الليبي سلسلة مفاجأته في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، عقب فوزه على سلا المغربي بفارق 25 نقطة وبنتيجة (91-66)، في مباراة جمعتهما اليوم الأحد، في افتتاح الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، في دوري مجموعات البطولة المقامة حالياً على نادي النصر بدبي، وتمتد حتى 28 يناير الجاري.

وأضاف أهلي بنغازي انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه أمس على النصر الإماراتي (80-75)، ليفرض الفريق الليبي نفسه وبالعلامة الكاملة، شريكاً مع حامل اللقب، الرياضي اللبناني، في صدارة فرق المجموعة، برصيد أربع نقاط لكل منهما، بفارق النقطة الواحدة عن النصر ومنتخب تونس اللذين تشاركا في المركز الثالث، فيما بقي فريق سلا المغربي مع الحكمة اللبناني في المركز الأخير برصيد النقطتين لكل منهما.