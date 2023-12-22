مانشستر سيتي يرفض المشاركة في دوري السوبر الأوروبي

أعلن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي رسمياً اليوم الخميس عن رفضه المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

وقال النادي في بيان له: "موقفنا لم يتغير، نحن ملتزمون بقيم كرة القدم الأوروبية، وسنواصل العمل مع الأندية الزميلة من خلال رابطة الأندية الأوروبية والمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

من جهة أخرى قدمت شركة (A22) المروجة لدوري السوبر الأوروبي، اليوم الخميس، عقب صدور حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، شكل المسابقة التي تدعمها، بمشاركة 64 فريقاً، مقسمة إلى ثلاث مجموعات، مع وجود بطل لكل منها، وإدراج نظام الترقية والهبوط لجعلها "مسابقة مفتوحة".

وبعد أن حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح دوري السوبر الأوروبي ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أرادت الدفاع عن نموذج جديد لكرة القدم في عرض تقديمي قدمه الرئيس التنفيذي لشركة (A22)، بيرند رايشارت، أكد فيه أن "مقترح المنافسة الجديد نتيجة حوار مكثف على مدار الـ 18 شهراً الماضية، بمشاركة العديد من الأشخاص المعنيين بعالم كرة القدم".