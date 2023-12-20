شوبير يكشف مصير مهاجم الأهلي موديست

كشف الإعلامي المصري أحمد شوبير، مصير مهاجم فريق النادي الأهلي، الفرنسي أنتوني موديست، من الرحيل عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل، في ظل زيادة الانتقادات التي يتعرض لها اللاعب، وعدم إثبات ذاته مع الأهلي، ووجود مطالبات من جمهور النادي برحيله، والتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

وأكد شوبير في برنامجه الإذاعي «مع شوبير» الذي يبث على راديو «أون تايم سبورت»، أن مدرب الأهلي مارسيل كولر متمسك باستمرارية موديست، ويرفض رحيله في يناير المقبل، ويرى أن اللاعب لم يقدم نفسه بالشكل المطلوب حتى الآن، ولا يزال أمامه فرصة لتقيمه والحكم على مستواه بشكل صحيح.

وقال شوبير إن«كولر سيمنح موديست فرصة كبيرة في الفترة المقبلة، بهدف تقديم نفسه، لا سيما أن الظروف لم تساعده على ذلك بشكل جيد في الفترة الماضية».

يذكر أن فريق الأهلي يستعد حالياً لمواجهة أوراو الياباني، يوم الجمعة المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة العالم للأندية، بعدما خسارة الأهلي من فلومينينسي البرازيلي أول من أمس بثنائية نظيفة في نصف نهائي المونديال.