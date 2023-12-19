مدرب شباب الأهلي والعين السابق يقود إشبيلية الإسباني

أعلن نادي إشبيلية المنافسة في الدوري الإسباني لكرة القدم، عن تعاقده مع المدرب كيكي سانشيز فلوريس (58 عاماً)، الذي سبق له خوض تجربة احترافية في الدوري الإماراتي، سواء مع شباب الأهلي بين عامي 2011 و2013، أو مع نادي العين 2013 وحتى 2014.

وقال نادي إشبيلية في بيان عرب موقعه الرسمي على الإنترنت: "توصل إشبيلية لاتفاق مع كيكي فلوريس لتدريب الفريق الأول حتى 2025".

ويعد فلوريس، المدرب الثالث الذي يتولى تدريب إشبيلية هذا الموسم بعد الأوروغواياني دييغو ألونسو الذي قاد الفريق للفوز في مباراتين فقط منذ توليه المسؤولية أكتوبر الماضي، خلفاً للمدرب الإسباني خوسيه لويس مينديليبار.

وقاد فلوريس فريق ختافي في تجربته الأخيرة، قبل أن يتم أقالته على أثر تراجع النادي لمنطقة الهبوط، كما تولى المدرب الإسباني تدريب كل من واتفورد الإنجليزي، وإسبانيول، وأتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى فريقي بنفيكا، وفالنسيا.