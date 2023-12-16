الحرية والساحل ينسحبان من الدوري السوري

أعلن ناديا الحرية والساحل انسحابهما من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، بعدما شهدت مباراتيهما التي جمعت الحرية وحطين، والساحل أمام الطليعة، أمس جدلاً واسع حول قرارات اتخذها حكما اللقاءين. وأكد الحرية في بيانٍ نشره على الموقع الرسمي للنادي، الانسحاب وتقديم شكوى للاتحاد الرياضي العام، وإيصال ما جرى للاتحاد الآسيوي للعبة، وذلك على أثر تعادل الحرية مع ضيفه حطين بهدفين لمثله في لقاء الجولة التاسعة، بعدما تقدم الحرية بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت احتساب وقت بدل ضائع لتسع دقائق، ولتستمر حتى الدقيقة 114 التي جاء منها هدف التعادل لحطين.

بدوره أعلن الساحل في بيانٍ له انسحابه، بعدما ألغى حكم المباراة هدفاً له أمام الطليعة، في مباراة انتهت بهدف دون رد للطليعة. وقال الساحل: "التحكيم يسير بحسب العلاقات وبعيداً عن الكفاءات، وعليك أن تدبر أمرك، ويوجد فرق لا يجب أن تهدد بالهبوط"، مضيفاً: "طفح الكيل، والسيناريوهات تصنع مسبقاً على ما يبدو، وعليه تعلن إدارة نادي الساحل بعد نهاية اجتماعها، رفع كتاب انسحاب رسمي من بطولة الدوري السوري، ورفعه إلى الاتحاد الرياضي العام، وإيصال جميع الفيديوهات إلى الاتحاد الأسيوي لكرة القدم".