العملاق القاهري يسطع في الجوهرة المشعة.. الأهلي يضرب الاتحاد بثلاثية قاسية بقيادة بنزيما (فيديو)

حقق الأهلي المصري فوزاً مثيراً وكبيراً على الاتحاد السعودي، الجمعة، في المباراة التي جمعتهما ضمن ربع نهائي بطولة كاس العالم للأندية.

ومن قلب استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، بلغ الأهلي المصري نصف نهائي مونديال الأندية، عقب الفوز بنتيجة 3-1 على اتحاد جدة في ديربي عربي خالص.

وتقدم بطل إفريقيا في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، إنبرى لها بنجاح كبير علي معلول، واضعاً أسياد القارة السمراء في المقدمة.

وقبل نهاية الشوط الأول، تعملق حارس الأهلي محمد الشناوي وصد ركلة جزاء سددها النجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 45.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ضاعف حسين الشحات غلة الأهلي بهدف ثانٍ في الدقيقة 58، قبل أن يعمق إمام عاشور جراح بطل الدوري السعودي بهدف ثالث في الدقيقة 62.

حسين الشحات يسجل الثاني للأهلي المصري ⚽



الاتحاد 0 × 2 الأهلي#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/cRs6zyYjkN — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، قلص مهاجم وقائد اتحاد جدة الفرنسي بنزيما النتيجة في الدقيقة 90.

الأهلي يسجل الهدف الثالث عن طريق عاشور ⚽



الاتحاد 0 × 3 الأهلي#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/GFnOOoOV94 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023

وبهذا الفوز، ضرب بطل الدوري المصري موعداً مع فلومينينسي البرازيلي بطل كوبا ليبيرتادوريس في نصف نهائي مونديال الأندية.

مع الدقائق الأخيرة من عمر المباراة



بنزيما يسجل الهدف الأول للاتحاد ⚽



الاتحاد 1 × 3 الأهلي#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/SB5TSQgcEn — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي اثنتين وعشرين مباراة، وهو أكثر الفرق لعباً في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.