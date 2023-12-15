"علبتي مياه" تكبدان الأهلي السعودي غرامة مالية ضخمة

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق، في الاتحاد السعودي، لكرة القدم، غرامة مالية ضخمة على فريق الأهلي، بسبب واقعة أخلاقية من جماهيره في إحدى مباريات دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وتعثر الأهلي مساء السبت الماضي، بالتعادل سلباً أمام الرائد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية" لحساب الجولة الـ 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت لجنة الانضباط في بيان رسمي، أنها قررت تغريم أهلي جدة، 40 ألف ريال سعودي، بسبب ألقاء الجماهير "علبتي مياه" تجاه مضمار الملعب، وذلك وفقاً لتقرير مراقب المباراة، مع العلم أن أحداً لم يتعرض للإصابة جراء هذا التصرف.