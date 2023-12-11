بطاقة حمراء غريبة في في الدوري الألماني

شهدت مباراة في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، حالة غريبة، بإشهار البطاقة الحمراء في وجه المهاجم جونيور برومادو، بعد 30 دقيقة من لحظة ارتكابه المخالفة التي تسببت في طرده، خلال اللقاء الذي جمع فريقه هانزا روستوك أمام شالكة لحساب الجولة الـ 16.

وجاء التأخر الطويل، لتنفيذ عقوبة الطرد، عقب توقف اللعب إثر ارتكاب اللاعب برومادو خطأ يستوجب الطرد ارتكبه ضد لاعب شالكه بليندي إدريزي، خصوصاً أن التوقف جاء بسبب مشاحنات بين المشجعين في المدرجات التي استدعت عودة الفريقين إلى لغرف تبديل الملابس.

ومع عودة الفريقين إلى أرض الملعب، تلقى برومادو بطاقة صفراء، قبل أن يتدخل حكم المساعد (فار)، ما استدعى الحكم نيكولاس فينتر الذي أدار المباراة، لإلغاء البطاقة الصفراء، وإشهار البطاقة الحمراء مباشرة في وجه لاعب هاز روستوك، بعد ضربه للاعب شالكه إدريزي مرفقه في وجه.