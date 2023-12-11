أتلتيكو مدريد يقترب من ريال مدريد في الدوري الإسباني

صعد أتلتيكو مدريد إلى المركز الثالث مؤقتاً، بعد فوزه على ضيفه ألميريا متذيّل الترتيب 2-1 ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بانتظار لقاء برشلونة أمام جيرونا وسجّل ألفارو موراتا الهدف الأوّل (17) وأضاف الأرجنتيني أنخيل كوريا الهدف الثاني (22)، فيما سجّل البرازيلي ليو باتيستاو هدف ألميريا (62).

وقلّص أتلتيكو الفارق مع جاره المتصدّر ريال مدريد الذي تعادل مع مضيفه ريال بيتيس 1-1 السبت، إلى خمس نقاط قبل مباراة برشلونة أمام جيرونا الذي قد يتصدّر بفارق نقطةٍ عن ريال مدريد، في حال فوزه على جاره الكاتالوني.

ويأتي فوز أتلتيكو قبل مواجهة لاتسيو الإيطالي الأربعاء المقبل ضمن الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لحسم الصدارة بينهما.

وفشل ألميريا بتحقيق فوزه الأوّل هذا الموسم، ليبقى الفريق الوحيد الذي لم يُحقّق أي فوز (4 تعادلات و12 خسارة) في الدوريات الخمسة الكبرى.