الأندية المتأهلة رسمياً إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

ضمن 12 نادياً حتى الآن التأهل الرسمي إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يتقدمها بايرن ميونيخ وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وذلك قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتتبقى أربعة مقاعد سيتحدد هويتها في الجولة السادسة الأخيرة منتصف الشهر المقبل، إذ يتنافس كوبنهاغن وغلطة سراي ومانشستر يونايتد في المجموعة الأولى على المركز الثاني لمرافقة بايرن ميونيخ، ويتصارع نابولي وسبورتينغ براغا على بطاقة من المجموعة الثالثة، وتشتعل المنافسة بين باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد وميلان في المجموعة السادسة، و بورتو وشاختيور في المجموعة الثامنة.

الأندية المتأهلة

1- بايرن ميونيخ

2- أرسنال

3- أيندهوفن

4- ريال مدريد

5- ريال سوسييداد

6- إنتر ميلان-

7- أتلتيكو مدريد

8- لاتسيو

9- بوروسيا دورتموند

10- مانشستر سيتي

11- لايبزيغ

12- برشلونة