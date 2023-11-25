مانشستر سيتي يسيطر.. وليفربول يتعادل

فرض ليفربول التعادل 1-1 على مضيفه مانشستر سيتي اليوم السبت في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف سجله القناص النرويجي الدولي إيرلينغ هالاند في الدقيقة 27 لكن المدافع الإنجليزي الدولي ترينت الكسندر ارنولد أدرك التعادل لليفربول قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

وتعادل سيتي للمرة الثانية على التوالي، بعد تعادله المثير مع مضيفه تشيلسي 4 /4 في الجولة الماضية ، والتي شهدت فوز ليفربول على ضيفه برينتفورد 3 /صفر.

وسجل سيتي تعادله الثاني هذا الموسم مقابل تسعة انتصارات وخسارتين فيما تعادل ليفربول للمرة الرابعة هذا الموسم مقابل ثمانية انتصارات وهزيمة واحدة.

ورغم التعادل ظل سيتي في الصدارة برصيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه ليفربول صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن ارسنال صاحب المركز الثالث، والذي قد ينفرد بالصدارة، حال فوزه على مضيفه برينتفورد في وقت لاحق اليوم.