مانشستر سيتي يفوز على سندرلاند وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي

انفرد مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه اليوم على سندرلاند 5-3 في ملعب الاتحاد ضمن مواجهات الاسبوع الخامس من المسابقة.

وبهذه النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن أرسنال أقرب ملاحقيه والذي تعرض للخسارة أمس أمام برايتون بالجولة ذاتها.

وضمن الجولة ذاتها فاز ليفربول على بورنموث 1-0، وتعادل ليدز مع كريستال بالاس بدون أهداف.