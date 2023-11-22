أزمة لبطل العالم.. مدرب الأرجنتين يفجر مفاجأة وميسي يغادر بمفرده (صور)

نجح منتخب الأرجنتين بقيادة الأسطورة ميسي، من تحقيق فوزاً تاريخياً على البرازيل في عقر داره بهدف دون مقابل، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بكرة القدم، في مباراة شهدت العديد من المشاكل وكادت أن تلغى المباراة قبل بدايتها، ولكن المفاجأة كانت عقب نهاية المباراة من مدرب الأرجنتين.

وعقب نهاية المباراة قال مدرب الأرجنتين سكالوني لوسائل الإعلام عقب المباراة: "الآن حان الوقت للتوقف، والبدء في التفكير، لقد أعطاني هؤلاء اللاعبون الكثير، وأحتاج إلى التفكير كثيرا في خطوتي المقبلة ومستقبلي"، في إشارة إلى احتمالية التقدم باستقالته.

وأضاف المدرب: "لا أريد أن أودع الفريق، مستوى التطلعات أصبح مرتفع للغاية، ويحتاج لبذل أقصى جهد، والاستمرارية في الانتصارات صعبة، حان الوقت للتفكير، لأن الفريق يحتاج إلى مدرب يتمتع بأقصى قدر من الطاقة وبحالة جيدة".

وذكرت وسائل أعلام أرجنتينية أن سكالوني، طالب أعضاء جهازه المعاون بالتقاط صورة تذكارية جماعية في ملعب "ماراكانا"، لتخليد ذكرى الفوز الثمين والتاريخي على البرازيل، مشيراً إلى أن سكالوني لم يتحدث مع لاعبي الأرجنتين في غرفة تبديل الملابس عن احتمالية الاستقالة من منصبه.

وطبقا لوسائل أعلام أرجنتينية، فإن ليونيل ميسي قائد التانغو غادر الملعب بمفرده، ولم يعلق على تصريحات مدرب منتخب الأرجنتين، وأشارت إلى أن ليونيل سكالوني، غادر ملعب "ماراكانا"، دون أن يتقدم باستقالته، ولا يزال مديرا فنيا لمنتخب التانغو.

وتولى مدرب الأرجنتين سكالوني، قيادة منتخب الأرجنتين منذ أغسطس 2018، وتوج معه بلقبي كوبا أمريكا 2021 وكأس العالم 2022.