الأرجنتين تسقط أمام الأورغواي في أول لقاء لها بعد اعتزال ميسي

خسرت الأرجنتين أمام الأوروغواي 1-2 على أرضها في أول مباراة لها، منذ اعتزال ليونيل ميسي كرة القدم الدولية.

وحسم هدف عكسي في الشوط الثاني سجله مدافع الأرجنتين ليوناردو باليردي، تلاه هدف مخادع برأسية بمحض الصدفة للاعب وسط أوروغواي ماكسي أراوخو، الانتصار لبطل العالم مرتين على وصيف مونديال 2026.

ومنح مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني خوليان ألفاريس الأرجنتين الأمل في العودة بتسديدة في الدقيقة 73، لكن أوروغواي صمدت لتحقق فوزها الثالث تحت قيادة المدرب الجديد دييغو فورلان.

وكان ميسي قد خاض مباراته الأخيرة مع الأرجنتين في مباراة ودية مفعمة بالمشاعر، ودع خلالها الجماهير، وانتهت بالفوز على بنين الشهر الماضي، منهيا مسيرة لامعة امتدت 207 مباراة دولية أحرز فيها 125 هدفاً.

ومع غياب العبقري البالغ 39 عاماً، عانت الأرجنتين لفترات طويلة لاختراق دفاع فريق أوروغواي الصلب.