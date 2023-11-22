الأرجنتين تتصدر تصفيات أميركا الجنوبية بعد فوز ثمين على البرازيل

سجل نيكولاس أوتامندي هدفا بضربة رأس لتفوز الأرجنتين 1-صفر على مضيفتها البرازيل وتتصدر تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 اليوم الأربعاء.

ورفعت الأرجنتين رصيدها إلى 15 نقطة من ست مباريات بينما تجمد رصيد البرازيل، التي أكملت المباراة بعشرة لاعبين، عند سبع نقاط في المركز السادس.

وتأخرت انطلاقة المباراة لنحو نصف ساعة بعد شغب جماهيري في مدرجات استاد الماراكانا من جماهير الأرجنتين وتدخل الأمن البرازيلي ليلقي القبض على بعض مثيري الشغب.

واعترض ليونيل ميسي قائد الأرجنتين على تعامل الأمن مع الجماهير الداعمة لمنتخب بلاده ليعود رفقة أفراد الفريق إلى غرفة خلع الملابس قبل العودة لأرض الملعب من جديد.

وبدأت جماهير البرازيل والأرجنتين العراك أثناء عزف النشيد الوطني للبرازيل ما دفع الشرطة إلى توجيه الاتهامات إلى جماهير الفريق الزائر التي ردت بإلقاء مقاعد المدرجات على رجال الأمن.

وأصيب مشجعون قريبون من الأحداث بالذعر واتجهوا نحو أرض الملعب هرباً من المشاجرات ونُقل مشجع واحد على الأقل على محفة.