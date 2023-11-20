الزمالك يترقب عرضاً سعودياً لضم احمد فتوح

كشفت تقارير صحفية، عن ترقب في أوساط نادي الزمالك، وصول عرضٍ رسمي من نادي الاتفاق السعودي، لضم الظهير الأيسر أحمد فتوح، في سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

وقال سمير صلاح وكيل اعمال اللاعب لجريدة "اليوم" السعودية، إن: "فتوح تلقى عرضاً من الاتفاق السعودي، لضمه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة"، موضحاً، أن: "العرض سيتم أرساله بشكل رسمي إلى نادي الزمالك، خلال الساعات القادمة، لمعرفة القيمة المالية المطلوبة لإتمام صفقة انتقاله".

ويذكر أن إدارة الزمالك، تنتظر وصول عروضاً رسمية، لكل من أحمد فتوح، ومصطفى الزناري، ومحمد صبحي، بعد تمسك "القلعة البيضاء" بقرار التخلي عنهم وعرضهم للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد ما بدر من اللاعبين الثلاثة، وخروجهم من معسكر الفريق ابان استعداداتهم لخوض مباراة في الدوري المصري من دون إذن الجهاز الفني.