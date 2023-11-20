الهلال السعودي يطالب بصافرة أجنبية وحكام "فار" لإدارة لقاء النصر

كشفت تقارير صحافية، عن استقرار إدارة النادي الهلال، على تقديم طلب للاتحاد السعودي، لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، لإدارة المواجهة المرتقبة التي تجمع "الزعيم" أمام النصر، في الأول من ديسمبر المقبل، ضمن الجولة الـ 15 في دوري "روشن"، الذي يستضيفه ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إنها: "المرة الأولى خلال الموسم الجاري، يطلب فيها نادي الهلال طاقماً أجنبياً، بما فيها حكم تقنية الفيديو ومساعده".

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تسعى لاستقطاب حكام نخبة من القارة الأوروبية لإدارة اللقاء الجماهيري المرتقب، وتحديداً من إيطاليا، رغم صعوبة موافقة اتحادات القارة العجوز على الاستجابة في توفير الطواقم المطلوبة لإدارة مثل هذه المباريات.

وأوضحت الصحيفة، إن: "لجنة الحكام في الاتحاد السعودي، استعانت بحكام أوروبيين في 10 مباريات منذ بداية الموسم الجاري، أبرزهم الهولندي داني ماكيلي، الذي يعد الوحيد من حكام النخبة، وقاد مواجهة الاتحاد والأهلي في الجولة التاسعة".

ويتصدر الهلال الترتيب العام للدوري السعودي برصيد 35 نقطة، بفارق أربعة نقاط عن ملاحقه النصر الوصيف، مع العلم أن "الزعيم" سيواجه السبت المقبل فريق الحزم، على أن يسبق مساء الجمعة ولحساب الجولة 14 ذاتها، لقاء النصر أمام الأخدود.