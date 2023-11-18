"ذات الرأسين" تتسبب في ابتعاد فينيسيوس عن ريال مدريد فترة طويلة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، السبت، بان النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور سيغيب عن الفريق الملكي بعد إصابته في مباراة منتخب بلاده مع كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والتي خسرها "راقصو السامبا" 1-2.

وقال ريال مدريد في بيان اليوم السبت: "أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها فينيسيوس إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية مع إصابة في أحد أوتار الركبة في ساقه اليسرى".

وكشفت تقارير إسبانية بأن مدة غياب فينيسيوس لن تقل عن شهرين لينضم إلى زميله الفرنسي إدواردو كامافينغا الذي أصيب أيضاً مع منتخب بلاده خلال التدريبات بقطع في الرباط الصليبي ما يعني أن الريال سيعاني خلال المباريات المقبلة ما لم يتمكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من التعامل بشكل جيد في عملية تعويض غياب كلا النجمين.

وكان فينيسيوس قد تعرض للإصابة وغادر الملعب في مباراة البرازيل ضد كولومبيا عند الدقيقة 27 عندما كان منتخب بلاده متقدما 1-0.

ويعاني ريال مدريد من إصابات بالجملة إذ انضم فينيسيوس إلى قائمة مصابي الفريق الملكي وهم: كامافينغا، ومواطنه أورلين تشواميني، والإسباني داني سيبايوس، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو.