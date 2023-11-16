رباعية محمد صلاح تقود مصر لانتصار كبير على جيبوتي في تصفيات كأس العالم

سجل القائد محمد صلاح هدفين في كل شوط ليقود مصر لتحقيق فوز ساحق 6-صفر على ضيفتها جيبوتي على استاد القاهرة ضمن تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 اليوم الخميس.

ومنح مهاجم ليفربول التقدم لمصر بعد 17 دقيقة من اللعب بعد تمريرة منخفضة من مصطفى محمد ليحولها صلاح بقدمه اليمنى في المرمى.

وبعدها بخمس دقائق جعل صلاح النتيجة 2-صفر من ركلة جزاء احتسبت بعد عرقلة عمر كمال عبد الواحد.

وفور العودة من الاستراحة، أضاف صلاح الهدف الثالث بتسديدة بعد تمريرة عرضية من أحمد فتوح.

وتعاون فتوح مع صلاح مجددا ليحرز رابع الأهداف بتسديدة في أقصى الزاوية اليسرى قبل 21 دقيقة من النهاية.

وتابع المهاجم مصطفى محمد تسديدة البديل محمود حسن (تريزيجيه) ليجعل النتيجة 5-صفر في الدقيقة 73.

واختتم تريزيجيه الأهداف بتسديدة منخفضة قبل قرب النهاية.

وتصدرت مصر المجموعة الأولى ولها ثلاث نقاط قبل السفر لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية يوم 19 من الشهر الجاري.