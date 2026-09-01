تكريم استثنائي لمحمد صلاح في تركيا.. شارع باسمه في طرابزون



تتجه مدينة يومرا في ولاية طرابزون التركية إلى تخليد اسم النجم المصري محمد صلاح بطريقة استثنائية، عبر إطلاق اسمه على الشارع الذي يقع فيه المنزل المخصص لإقامته.

ووفقًا لتقارير تركية، تقدمت بلدية يومرا بمقترح لتغيير اسم شارع «سيلفي سوكاك» في حي كاشوستو إلى «شارع محمد صلاح»، في خطوة تنتظر اعتمادها رسميًا من مجلس البلدية، الذي يُتوقع أن يناقش المقترح خلال الأسبوع الجاري.

وقال رئيس بلدية يومرا، مصطفى بييك، إن وجود لاعب عالمي بحجم محمد صلاح في المنطقة يمثل حدثًا استثنائيًا لسكانها، مؤكدًا أن البلدية تريد أن تجعل هذه المرحلة جزءًا من تاريخ المدينة.

وأضاف بييك أن انتقال صلاح إلى طرابزون سبور لا يمثل مجرد صفقة بارزة للنادي، بل يعد، بحسب وصفه، واحدًا من أبرز الانتقالات في تاريخ كرة القدم التركية، مشيرًا إلى أن وجود النجم المصري من شأنه أن يعزز شهرة المنطقة ويجذب إليها مزيدًا من الاهتمام.

ولم تكن فكرة إقامة صلاح في يومرا وليدة الصدفة؛ إذ سبق للبلدية أن أبدت، خلال مفاوضات انتقاله، رغبتها في اختيار النجم المصري للمدينة مقرًا لإقامته، قبل أن تتجه لاحقًا إلى خطوة أكثر رمزية تتمثل في إطلاق اسمه على الشارع الذي يوجد فيه منزله.

وانضم صلاح، البالغ 34 عامًا، إلى طرابزون سبور في أغسطس 2026 في صفقة انتقال حر، بعد نهاية رحلة استمرت تسعة أعوام مع ليفربول. ووقع قائد المنتخب المصري عقدًا لمدة عامين مع النادي التركي، لتبدأ بذلك محطة جديدة في مسيرته، لكن هذه المرة في طرابزون، حيث يبدو أن اسمه لن يكون حاضرًا في الملعب فقط، بل على إحدى لافتات شوارع المدينة أيضًا.