بالعناق وتبادل الضحكات.. محمد صلاح يلتقي المدرب الجديد لمنتخب مصر

التحق النجم المصري محمد صلاح بصفوف منتخب بلاده، اليوم الثلاثاء، تحضيراً للمشاركة في مباراتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة من انخراط صلاح بالمعسكر.

وأظهرت اللقطات مصافحة وعناق محمد صلاح لعلي ماهر، المدرب الجديد لمنتخب "الفراعنة"، والذي كان في استقباله، وتبادل الضحكات بينهما.

وسيلعب زملاء صلاح في منتخب مصر مع مالاوي في يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027.

وكان محمد صلاح (34 عاماً) قد خاض مباراة واحدة في فترة التوقف الدولي الماضية أمام أنغولا، في حين غاب عن مباراتي جنوب السودان وجنوب إفريقيا بموافقة الجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن.