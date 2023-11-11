محمد صلاح لا يتوقف عن الإنجازات.. نجم ليفربول يتألق

واصل النجم المصري، محمد صلاح، تألقه مع فريقه هذا الموسم ونجح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في صفوف فريق ليفربول عن شهر أكتوبر، وتفوق محمد صلاح، في تلك الجائزة بناءً على تصويت الجماهير، على الثنائي دومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز، وكرر النجم المصري بذلك فوزه بالجائزة عقب التتويج بها في سبتمبر الماضي.



ونجح محمد صلاح في قيادة ليفربول للعديد من الإنجازات حيث ساهم بـ 6 أهداف في خمس مباريات في شهر أكتوبر الماضي، وأكد محمد صلاح، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "من الجيد دائماً الفوز بها، ولكن كما قلت عدة مرات من قبل، الشيء الأكثر أهمية هو مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات".

وقال: "فزنا ببعض المباريات في شهر أكتوبر، كان وقتًا جيدًا بالنسبة لنا، نأمل أن نستمر بهذا الشكل، من الجيد دائماً تسجيل الأهداف لفريق كبير مثل هذا، أقول دائمًا أن تسجيل الأهداف في البطولات الكبيرة ومساعدة الفريق على الفوز بالمباريات هو أهم شيء، وآمل أن أتمكن من مواصلة هذا الأمر"، وأكد: "أشعر دائمًا بالحب من قِبل الجماهير، أنا هنا منذ سبع سنوات، وأشعر بذلك دائمًا".

وأكد اللاعب سعادته مشيراً إلى أنه دائماً يحاول، مساعدة اللاعبين الأصغر سنًا في الملعب وخارج الملعب، مشيراً إلى أنه يبحث أن يكون قدوة للاعبين.

وأشار: "لدينا عدد قليل من اللاعبين الشباب، لدينا لاعبون يتأقلمون بشكل جيد في الفريق، إنهم في حالة جيدة جدًا، علينا فقط أن نستمر، إنها فترة مكثفة حقًا وأنا متأكد من أن المدرب سيقوم بالكثير من التناوب، يجب على الجميع أن يكونوا مستعدين لتقديم أداء على أعلى مستوى".