"الاتحاد الخليجي" لكرة اليد يبصر النور من البحرين

استضافت العاصمة البحرينية المنامة، الاجتماع التأسيسي لـ "الاتحاد الخليجي" لكرة اليد، وذلك بحضور رؤساء اتحادات اللعبة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتم خلال الاجتماع، وضع الأهداف العامة لتأسيس "الاتحاد الخليجي" لكرة اليد، ومناقشة اللوائح الخاصة به، التي تنضوي تحت مظلتها روزنامة المسابقات الخليجية على مستوى الرجال والفئات السنية، وما يخص اللوائح الفنية والإدارية والتحكيمية، ومناقشة النقاط المدرجة على جدول الأعمال، المتمثلة في اعتماد النظام الأساسي للاتحاد، وإعداد لائحة البطولة الخليجية للأندية والمنتخبات، بجانب مناقشة تشكيل اللجان ورزنامة البطولات لعام 2024.

واتفق رؤساء الاتحادات من حيث المبدأ على إعلان تأسيس الاتحاد الخليجي لكرة اليد للدول الأعضاء في مجلس التعاون، على أن يتم في المرحلة القريبة، تشكيل اللجنة الفنية المشرفة على تنظيم البطولات الخليجية، استناداً على تسمية الاتحادات لمرشحيها في اللجنة التي ستتولى فور تشكيلها بالعمل على صياغة اللوائح الفنية للبطولات وإعداد التصور الفني للروزنامة السنوية.