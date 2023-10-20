تعرف إلى قيمة التعويض المالي لـ الهلال جراء إصابة نيمار... يغطي 17 يوماً من راتبه

كشفت تقارير صحافية، عن القيمة المالية التي سيتقاضاها نادي الهلال السعودي، على سبيل التعويض، بعد إصابة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا بقطع في الرباط الصليبي، في مباراة منتخب بلاده الأربعاء الماضي التي خسرتها البرازيل بهدفين دون رد في تصفيات كأس العالم، وفرضت على اللاعب الخضوع لعمل جراحي والغياب لستة أشهر على أقل تقدير.

ويقضي برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاص بحماية الأندية، بأن يدفع الاتحاد مبلغاً مالياً للأندية التي تتضرر من إصابات لاعبيها أثناء تواجدهم في استحقاقات منتخباتهم الوطنية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن: "الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يغطي بحد أقصى سنة الغياب بحدود 7 ملايين و500 ألف يورو، على أن تدفع قيمة كل يوم لا يتواجد فيه اللاعب مع نادية 20 ألفاً و548 يورو".

وأوضح إدواردو كارليزو المتخصص في القانون الرياضي، في تصريحاته لـ "ماركا"، أن: "قيمة ما يدفعه الاتحاد الدولي سنوياً للأندية بسبب الإصابات يصل إلى 80 مليون يورو".

وأضاف كارليزو عن وضعية نادي الهلال بقوله: "بالنسبة للهلال، فأي مطالب مالية منهم يجب التعامل معها وفقاً لهذه المعايير".

وأشارت الصحيفة إلى التعويض الذي سيتقاضاه نادي الهلال، لن يغطي أكثر من 17 يوماً من راتب النجم البرازيلي نيمار مع ناديه السعودي، خصوصاً أن قيمة الراتب اليومي وفقاً لإجمالي عقد نيمار مع الهلال يبلغ 432 ألف يورو.