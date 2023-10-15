عقوبات جديدة للزمالك وإيقاف نجم الفريق في الدوري المصري

كشفت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في مصر عن عقوبات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز وذلك طبقًا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

ويتصدر فريق فيوتشر ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 9 نقاط، ويأتي سموحة وزد وبيراميدز في المراكز الثاني والثالث والرابع على الترتيب برصيد 7 نقاط، في انتظار مباريات الأهلي المتبقية والمؤجلة بسبب مباريات دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 6 نقاط وبنفس الرصيد يتواجد المصري في المركز السادس، بينما الزمالك يأتي في المركز السابع برصيد 5 نقاط.

وكانت الجولة الثالثة قد شهدت تحقيق الزمالك لأول فوز له ببطولة الدوري المصري أمام البنك الأهلي، بهدفين لهدف، كما انتصر الأهلي على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف

ونال فريق الزمالك أبرز العقوبات بعدما تم جاءت إيقاف محمد عواد حارس المرمى لمباراة واحدة بعد طرده أمام البنك الأهلي، كما تم إيقاف اللاعب محمد فتحي محمود محمد لاعب البنك الأهلي مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة، كما تم إيقاف عبدالله طارق مترجم فريق الزمالك لمدة مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20000 جنيه وذلك لما بدر منه بعد المباراة مع استمرار العقوبة الموقعة عليه سابقا بالإيقاف أربع مباريات بعد مواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية.

كما شهدت مباراة زد إف سي وبلدية المحلة عدداً من العقوبات وشملت توقيع غرامة مالية على نادي زد إف سي قيمتها 20000 جنيه وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة 6 دقائق قبل بداية الشوط الثاني، وإيقاف المدير الفني لنادي بلدية المحلة أحمد جميل عبد الرؤوف لمدة مباراة واحدة مع توقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك للطرد بعد نزول أرض الملعب والاعتراض على حكم المباراة، إضافة إلى إيقاف ماجد هاني لاعب نادي بلدية المحلة مباراتين وذلك للطرد بسبب اللعب العنيف.

كما شهدت مباراة الاتحاد السكندري والجونة إيقاف اليو جاتا لاعب الجونة مباراتين وذلك للطرد للعبة خطرة.