تعرف إلى المنتخبات المتأهلة إلى يورو 2024 "تحديث"

شهدت فترة التوقف الدولي الحالي بداية حجز المنتخبات الأوروبية لمقعدها للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، يورو، المرتقبة العام المقبل، والتي تستضيفها ألمانيا في نسختها السابعة عشر، خلال الفترة بين 14 يونيو حتى 14 يوليو 2024.

وتشهد البطولة تنافس 24 منتخباً في كأس أمم أوروبا، حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة (10 مجموعات) إلى البطولة، ليصبح العدد 20 منتخبًا، إلى جانب ألمانيا، ثم تُحدد هوية المنتخبات الثلاث المتبقية عن طريق دوري الأمم الأوروبية.

ونجحت 3 منتخبات حتى الآن في حسم تأهلها إلى منافسات يورو 2024، وهي البرتغال فرنسا وبلجيكا، والبداية كانت من البرتغال بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو الذي قاد منتخب بلاده للفوز على لوكسمبرج وأحرز هدفين خلال المباراة.

ونرصد خلال التقرير التالي المنتخبات التي ضنت التأهل إلى البطولة من المجموعات العشر للتصفيات الأوروبية.

المجموعة الأولى: لم يحدد.

المجموعة الثانية: فرنسا، لم يحدد.

المجموعة الثالثة: لم يحدد.

المجموعة الرابعة: لم يحدد.

المجموعة الخامسة: لم يحدد.

المجموعة السادسة: لم يحدد.

المجموعة السابعة: بلجيكا، لم يحدد.

المجموعة الثامنة: لم يحدد.

المجموعة التاسعة: لم يحدد.

المجموعة العاشرة: البرتغال، لم يحدد.