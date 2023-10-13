السباقات الأميركية تغري الفارس المخضرم ديتوري للتراجع عن الاعتزال

أعلن الفارس الإيطالي المخضرم فرانكي ديتوري (52 عاماً)، تراجعه عن قرار اعتزال سباقات الخيل مع نهاية الموسم الحالي، والانتقال للمشاركة في السباقات الأميركية. وقال ديتوري في تصريحات صحافية، تولت العديد من وسائل الإعلام العالمية نشرها، ومن ضمنها "ديلي ميل" البريطانية، إن: "جولته الوداعية الأخيرة في الموسم الأوروبي الحالي، والتألق في العديد من السباقات، كانت وراء الدافع بالتفكير في فتح صفحة جديدة في مسيرتي المهنية، عبر الانتقال إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ووضع هدف رئيس يكمن في تحقيق لقب (ديربي كنتاكي) الشهير".

وأضاف: "لم أتوقع أن يكون هذا العام ناجحاً جداً، وأشعر أنه لا يزال يتعين علي القيام بالمزيد، والخيار الواضح بالنسبة لي هو الانتقال إلى أمريكا، لأنني قضيت وقتاً ممتعاً هناك خلال فصل الشتاء، وسأقيم في سانتا أنيتا، لكنني في الوقت ذاته سوف أواصل المشاركة في السباقات التي تقام في دبي، والسعودية، عندما يكون ذلك متاحاً".

ويحظى ديتوري صاحب القفزة الشهيرة عن صهوة الخيل احتفالاً بالفوز في السباقات، بشعبية واسعة في أوساط الخيل العالمي، وارتبط اسمه مع كبار ملاك الخيل على الساحة الدولية، في منحه الثقة لقيادة خيرة الجياد وتحقيق إنجازات لافتة، ومنها على سبيل الذكر نجاحه في رفع كأس دبي العالمي في أربعة مناسبات، جاءت ثلاثة منها مع جياد "غودولفين" العالمي، بدايةً من نسخة 2000 مع الأسطورة "دبي ميلينيوم"، ومن ثم نسختي 2003 و2006 مع "مون بالاد" و "إلكتروشيونيست"، قبل أن ينتظر حتى العام 2022 لإحراز لقبه الرابع وجاء على صهوة الجواد السعودي "كنتري غرامر".