مرتضى منصور يتوعد انتخابات الزمالك.. "انتظرونا"

وجه رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور عدة رسائل نارية، مع اقتراب إجراء الانتخابات في "القلعة البيضاء" لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي المصري العريق، والمحدد لها موعداً في 20 أكتوبر الجاري.

واستقال مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور أغسطس الماضي، قبل أن يطل منصور مجدداً عبر منشورٍ على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "انتظرونا.. مرتضى منصور وبعد طول صمت حفاظاً على استقرار النادي، يرد بالمستندات على أكاذيب اللجنة المزمع تعينها لإدارة النادي برئاسة حبيب لبيب المسماة قائمة موحدة (قائمة كده وكده)، للتحايل على القانون، وهم يعلمون أنها لجنة ستعين، ويعلمون من الذكي الذي اختار هذه القائمة الوهمية".

مضيفاً: "شعب مصر وخاصة الزملكاوية اذكياء جداً، فأن 9 من اللجنة أو القائمة الوهمية كانوا في اللجنة التي خربت النادي منذ عامين، أو كانوا مرشحين في الانتخابات الماضية، ورفضتهم الجمعية العمومية وأسقطتهم جميعاً".

وتابع: "كفى كذباً وتضليلاً وتشهير، وانتظروا الرد بالمستندات التي أتحدى أن يكذبها أحد من المنتشرين في كل الفتوات والمواقع والصحف، فالكيل فاض والصبر نفذ ويجب كشف هؤلاء المتآمرين الذين يحاولون هم وأنصارهم تضليل الرأي العام، دون أن يكون في أيديهم مستنداً واحداً يؤكد أكاذيبهم".