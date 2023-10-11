الهلال يواجه إشكالية جديدة في الدوري السعودي.. نيمار السبب

أشارت تقارير صحفية سعودية، ظهور مشكلة جديدة أمام نادي الهلال السعودي في لقائه المقبل في الدوري السعودي "روشن"، سببها النجم البرازيلي نيمار جونير.

وقال موقع "سعودي سبورت"، إن: "نيمار المتواجد حالياً مع المنتخب البرازيلي في فترة التوقف الدولي، سيشارك في 18 أكتوبر الجاري في لقاء البرازيل أمام الأوروغواي في تصفيات كأس العالم 2026، مما يجعل منه غير قادراً على اللعب مع ناديه الهلال بعد فترة توقف الـ "فيفا"، حين يواجه (الزعيم) على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض فريق الخليج مساء 20 من هذا الشهر في الجولة العاشرة من الدوري السعودي".

ولفت الموقع السعودي، أن نيمار سيحصل على فترة راحة قصيرة ما بين المباراتين، وبالتالي من الصعب عليه اللحاق بمباراة الهلال، ليسجل بذلك غيابة للمرة الثانية على التوالي عن مباريات "الزعيم"، بعدما غاب نيمار عن مباراة الأخدود قبل فترة توقف الـ "فيفا"، بعدما سمح له بالسفر للبرازيل من أجل حضور ولادة طفله.