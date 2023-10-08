موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري وتاريخ مواجهات الفريقين

يخوض فريق الأهلي المصري مواجهة قوية وصعبة في الدوري المصري عقب النجاح في تخطي عقبة إنبي في الدوري المصري حيث يواجه الإسماعيلي، في اللقاء المقرر له مساء الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتلعب مباراة الأهلي مع الإسماعيلي، في استاد برج العرب بالإسكندرية، في ختام منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري، ويبحث الأهلي عن حصد الـ3 نقاط لاستكمال سلسة الانتصارات، بعدما فاز على المصري في مستهل مبارياته في بطولة الدوري، فيما تأجل لقاء آخر أمام سيراميكا كليوباترا.

ويبحث المدرب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن تحقيق الفوز على الإسماعيلي واستغلال الحالة النفسية الجيدة للاعبين، وكان الأهلي قد نجح الأهلي في تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة على إنبي بثلاثية دون رد، في بطولة كأس مصر.

ويظهر الأهلي في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط، من مباراة وحيدة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب المسابقة، ولديه 3 نقاط، من مباراتين، حيث حقق الفوز في واحدة وخسر الأخرى.

وتقام المباراة الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات السابعة بتوقيت القاهرة.

وتقابل فريقا الأهلي والإسماعيلي في 143 مباراة من قبل، بمختلف البطولات المحلية والقارية، ويحمل لقاء الأحد رقم 144، وكانت الغلبة في تاريخ المواجهات بينهما لصالح أصحاب القميص الأحمر، حيث فاز الأهلي في 74 مباراة، بينما تمكن الإسماعيلي بتحقيق 29 انتصار، وحضر التعادل في 40 مباراة بينهما، وسجل لاعبي الأهلي 213 هدفاَ، كما دون الدراويش 118 هدفًا.