السماوي يبلغ مراده ويقلب الطاولة على الوحدة

تلقى الوحدة خسارة جديدة في دوري أدنوك للمحترفين، وسقط للجولة الثانية على التوالي، أمام بني ياس، بهدف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما بالشامخة في افتتاح المرحلة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وتقدم الضيوف أولا عن طريق، الارجنتيني، فاكوندو كروسيزكي، "25"، ثم أدرك الألماني تاولانت سيفيري من ضربة جزاء "85"، ثم تمكن يوسف نياكاتي من ترجيح كافة السماوي بإضافة الهدف الثاني "90+9".

وأضاع العنابي على نفسه فرصة حسم النتيجة من الشوط الأول بعد أن وجد ا الطريق سهلا أمامه لمرمى بني ياس فضاعت فرصة أولى من عمر خريبين من تسديدة مباغته من داخل الصندوق، تعامل معها الحارس فهد الظنحاني على النحو المطلوب.

واستغل العنابي حالة التردي للجهة اليسرى للسماوي والتي كانت نقطة ضعف واضحة في دفاعاته، ومرر عبد الرحمن صالح تمريرة سحرية إلى فاكوندو أضاعها بغرابة شديدة وهو على بُعد خطوات من المرمى.

ولكن فاكوندو، استطاع في مناسبة ثانية أن يُسجل هدف التقدم من ضربة رأس بعد عرضية مثالية من باكييف، ليضعها على يسار الحارس.

وشهدت الدقيقة 43 نقطة تحول في مسار المباراة، بطرد مدافعه عبد الرحمن صالح، والذي كان أحد نجوم الشوط الأول بعد تهور في حق لاعب بني ياس حسين عباس ليتلقى البطاقة الحمراء مباشرة.

وبعدها ضاعت على بني ياس فرصة إدراك التعادل من جانب ايفكوفيتش، من كرة تلقاها داخل الصندوق وسددها بجوار القائم، على الرغم من أن المرمى كان مفتوحا على مصراعيه "45+4".

وضغط السماوي في الشوط الثاني وسط محاولات من جانب الوحدة للاعتماد على الهجمات المرتدة في بعض الأحيان والتي شهدت بعض الخطورة كان أبرزها رأسية بيمينتا والتي وأبعدها الحارس بأطراف أصابعه لضربة ركنية.

وشهدت الدقيقة 77، أخطر فرص السماوي للعودة إلى النتيجة بضربة رأس نياكاتي وتصدى لها القائم.

وبعدها تحصل أصحاب الأرض على ضربة جزاء، نجح تاولانت سيفيري من تنفيذها بنجاح، وبعدها تمكن يوسف نياكاتي من ترجيح كافة السماوي من ضربة رأس وسط رقابة شديدة من دفاع الوحدة