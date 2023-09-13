جماهير الصين الغاضبة تصفق للمنتخب السوري

انقلبت الجماهير الصينية على منتخب بلادها لكرة القدم وصفّقت للاعبي سوريا خارج الملعب، بعد ما وصفته وسائل الإعلام الصينية بـ"خسارة محرجة أخرى".

ألقى الصربي ألكسندر يانكوفيتش باللوم على سوء الحظ بعد خسارة منتخبه 0-1 في مباراة ودية في كرة القدم أمس في تشنغدو، وذلك بعد أيام من التعادل على أرضه مع ماليزيا 1-1.

ويريد الرئيس شي جينبينغ من بلاده أن تصبح قوة عالمية في كرة القدم وحتى أن تحرز لقب كأس العالم، لكن المنتخب الأحمر يقبع في المركز الثمانين في التصنيف العالمي، وخاض مباراته أمام ضيفه السوري أمام 12 ألف متفرّج فقط في ملعب تشنغدو الذي يتسع لستين الفاً. ونقلت الصحف الصينية من المدينة الواقعة جنوب غرب البلاد، ان الجماهير الغاضبة أطلقت صيحات الاستهجان بعد المباراة وطالبت باسترداد أموال التذاكر.

وأظهرت مقاطع فيديو الجماهير توجّه صافرات الغضب للاعبي المنتخب الصيني وتصيح "يا له من عار". ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن يانكوفيتش قوله إنها "كانت نتيجة محبطة لنا"، مضيفة ان الجماهير الصينية صفّقت للمنتخب السوري بعد المباراة. وتستعد الصين لتصفيات مونديال 2026 وخوض نهائيات كأس آسيا مطلع العام المقبل في قطر، حيث وقعت في المجموعة الأولى مع الدولة المضيفة، طاجيكستان ولبنان.وتواجه كرة القدم الصينية حملة مكافحة فساد شهد التحقيق مع العديد من المسؤولين والرياضيين من بينهم مدرب المنتخب السابق لي تي.

في المقابل، حقق المنتخب السوري الفوز بهدف بالغ الروعة من تسديدة صاروخية للاعب وسط نادي تشرين ثائر كرومة سكنت المقص الأيمن للمرمى الصيني (59)، لينهي "نسور قاسيون" بقيادة المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر معسكرهم الصيني بتعادل مع ماليزيا 2-2 وفوز على الصين. وتستعد سوريا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا حيث تلعب في المجموعة الثانية بجانب أوزبكستان، أستراليا والهند.