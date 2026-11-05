وسائل إعلام مصرية: إقالة حسام حسن من تدريب "الفراعنة" بعد مباراتي مالاوي

أكدت وسائل إعلام مصرية أن اتحاد كرة القدم المصري استقر على رحيل الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن بالمنتخب، بعد وصول المشكلات إلى طريق مسدود في معسكر منتخب الفراعنة.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن اتحاد كرة القدم المصري استقر على رحيل حسام حسن وشقيقه إبراهيم، بعد مباراتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2027، التي يغيب عنها حسام حسن بسبب الإيقاف، مؤكدة أن المدير الفني القادم للمنتخب سيكون حسام البدري أو علي ماهر.