محمد صلاح يظهر لأول مرة في مصر عقب رفض الاتحاد السعودي (صور)

التحق النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، بالمنتخب المصري مساء أمس الأحد من أجل خوض مباراة ودية دولية أمام المنتخب التونسي، وهي المباراة التي يظهر فيها اللاعب بعد أن غاب عن اللقاء الأول في المعسكر وكان أمام منتخب أثيوبيا، وفاز فيه الفراعنة بهدف دون مقابل.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها صلاح في مصر بعد فترة كبيرة من الجدل بشأن انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي وبالتحديد فريق الاتحاد الذي أراد أن يجعل صلاح أغلى لاعب في التاريخ ولكن نادي ليفربول رفض ذلك وأصر على تكملة اللاعب لمشواره مع الفريق.

ويواصل منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة منتخب تونس وديًا في إطار الاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 (طالع التفاصيل)



وغاب صلاح عن المباراة الأولى أمام أثيوبيا في ختام التصفيات الأفريقية، بالاتفاق مع المدرب البرتغالي للفريق بعدما كان المنتخب المصري قد ضمن الصعود متصدراً للمجموعة، وليس كما ربط البعض بأن الجهاز الفني ترك الفرصة لصلاح لمناقشة عرض اتحاد جدة السعودي.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى عام 2025 وهو ما جعل مسألة انتقاله إلى الدوري السعودي صعبة، على عكس الموسم المقبل، الذي سيكون هناك محاولات أخرى أكثر شراسه حيث سيكون متبقي لصلاح عام واحد فقط مع ليفربول، وهو ما سيدفع الأخير إلى التفكير الجيد في بيع اللاعب للاستفادة منه.